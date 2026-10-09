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Одна стала врачом, другая больше не снимается: 5 советских актрис с детскими ролями

Одна стала врачом, другая больше не снимается: 5 советских актрис с детскими ролями

В кино они попали раньше, чем научились читать. Кого-то на площадку привели родители, кто-то оказался рядом со съёмками почти случайно, а кому-то сразу досталась настоящая драматическая роль.

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