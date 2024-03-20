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Спецборт МЧС доставил в Благовещенск допсилы и насосы для спасения горняков

Спецборт МЧС доставил в Благовещенск допсилы и насосы для спасения горняков

Спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группировкой спасателей и оборудованием для поисково-спасательных работ на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обвала горной породы остаются горняки.

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