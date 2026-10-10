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Воронежские новости

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Врачи спасли 72-летнюю женщину с закупоркой кишечника жёлчным камнем в Воронеже

Врачи спасли 72-летнюю женщину с закупоркой кишечника жёлчным камнем в Воронеже

За две-три недели до госпитализации женщина потеряла 10 килограммов, её состояние стало критическим. Хирурги достали камень размером 5 на 3 см, полностью восстановив проходимость кишечника.

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