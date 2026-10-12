Вице-мэр Ракова: москвичи смогут познакомиться с участковым врачом в "ЕМИАС.ИНФО"

Персональные страницы участковых врачей добавлены в мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». На них пациенты могут увидеть фотографию своего доктора, узнать о его образовании и опыте, посмотреть расписание и варианты записи на прием, а также оценить качество работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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