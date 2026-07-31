Мастер-классы, лекции и викторины об истории ВДНХ пройдут в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» 1 и 2 августа подготовили насыщенную программу для детей и взрослых. Гостей ждут лекции об истории довоенной Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), тематические викторины на знание ВДНХ и творческие мастер-классы по созданию макетов знаковых архитектурных объектов выставочного комплекса.
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