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Мастер-классы, лекции и викторины об истории ВДНХ пройдут в павильоне «Макет Москвы»

Мастер-классы, лекции и викторины об истории ВДНХ пройдут в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» 1 и 2 августа подготовили насыщенную программу для детей и взрослых. Гостей ждут лекции об истории довоенной Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), тематические викторины на знание ВДНХ и творческие мастер-классы по созданию макетов знаковых архитектурных объектов выставочного комплекса.

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