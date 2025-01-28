Дезинфицировать гаджеты для защиты от гриппа и ОРВИ призвали в Новосибирске

На поверхности смартфонов могут находиться бактерии, вирусы, грибки и простейшие, уверяют эксперты. Так, сенсорный экран смартфона содержит около 1,75 млн бактерий, такое же количество микроорганизмов, к примеру, находится на ручке двери в общественном месте.