Дезинфицировать гаджеты для защиты от гриппа и ОРВИ призвали в Новосибирске

На поверхности смартфонов могут находиться бактерии, вирусы, грибки и простейшие, уверяют эксперты. Так, сенсорный экран смартфона содержит около 1,75 млн бактерий, такое же количество микроорганизмов, к примеру, находится на ручке двери в общественном месте.
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