Warner Bros. приостанавливает производство сиквела «Барби» из-за переговоров с актёрами

Warner Bros. уже предоставила актёрам крупные предложения, однако соглашения пока не достигнуты. Глава студии Дэвид Заслав заявил, что потенциальный гонорар для звёзд оказался «слишком щедрым», что затрудняет начало полноценной работы над фильмом.
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