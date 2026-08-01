Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

362 подписчика

Warner Bros. приостанавливает производство сиквела «Барби» из-за переговоров с актёрами

Warner Bros. приостанавливает производство сиквела «Барби» из-за переговоров с актёрами

Warner Bros. уже предоставила актёрам крупные предложения, однако соглашения пока не достигнуты. Глава студии Дэвид Заслав заявил, что потенциальный гонорар для звёзд оказался «слишком щедрым», что затрудняет начало полноценной работы над фильмом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии