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Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье

Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.

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