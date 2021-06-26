Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье

Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье, пострадавших нет, движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа.
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