Манекен из разграбленного магазина во время протестов против роста стоимости жизни и цен на топливо в Марселе, Франция, 17 октября 2026 года © Manon Cruz/ReutersВирусное фото пожилой пары, раздетой на протестах во Франции, оказалось фейком, созданным искусственным интеллектом (ИИ).