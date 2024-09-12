5 лучших упражнений при простатите, которые можно выполнять сидя

ВА

Владимир Акулов

У Николая воспалилась , увеличилась простата...Моча выходила только малыми порциями по 20 гр через каждые пол-часа...Мочевой пузырь увеличился , но Николай этого не заметил... Моча задерживалась в мочевом пузыре и в почках , и начинался некроз , отравление почек... Совершенно пропал аппетит, а потом больной вообще ничего не мог есть : от всего тошнило , всё воняло... Николай страшно похудел ...Стало трудно ходить...Повысилось кровяное давление , начался шум и звон в ушах... Только тогда Николай пошел к врачам ... В поликлинике сделали Узи ... Прибор показал , что в мочевом пузыре у Николая скопилось 2 литра мочи...Которая не могла выйти , и отравляла весь организм... Врачи срочно сделали операцию... Канал для выхода мочи расширили лазером ... Раньше моча выходила только каплями... А после операции появилась желанная *струя*, как в молодости ... Наконец, у больного появился аппетит... Но после операции надо было еще месяц восстанавливаться... Гемоглобин очень упал , кровяное давление тоже упало... Ведь с организма сбросили лишнюю *воду*... Очень кружилась голова ...Ходить было трудно... Хорошо , что жена вкусно готовила еду , которую просил больной... Через месяц Николай почти выздоровел... И даже на секс с женой операция не повлияла!..Удовольствие от секса даже усилилось... Но *семена* при эякуляции выделялись в очень малом количестве... Не затягивайте с операцией на простате...