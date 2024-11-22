В Думе хотят оставить только вахтовую и целевую миграцию

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев заявил, что трудовая миграция в России должна носить целевой и вахтовый характер — необходимо установить для мигрантов жесткую привязку к месту работы без возможности свободного перемещения между регионами и предприятиями в поисках работы.
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