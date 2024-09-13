Иркутский повар Павел Дружинин принял участие в шоу «Битва шефов»

Павел Дружинин, сотрудник МУП «Комбинат питания» в Иркутске, оказался в центре внимания общественности после участия в популярном кулинарном шоу «Битва шефов», которое транслируется на федеральном телеканале «Пятница!».
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