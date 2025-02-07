В Иран на своей машине – приключение или безрассудство?

Путешествие в Иран на машине кажется экстремальной авантюрой, полной рисков и неожиданных ситуаций. Но насколько это действительно опасно? В этом видео на YouTube-канале «Stas Atlas» пара отправляется в поездку длиной более 3000 километров, пересекает Грузию и Армению, проходит пограничный контроль и знакомится с особенностями местных дорог.
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