В Иран на своей машине – приключение или безрассудство?

Путешествие в Иран на машине кажется экстремальной авантюрой, полной рисков и неожиданных ситуаций. Но насколько это действительно опасно? В этом видео на YouTube-канале «Stas Atlas» пара отправляется в поездку длиной более 3000 километров, пересекает Грузию и Армению, проходит пограничный контроль и знакомится с особенностями местных дорог.