В Иране рассказали Путину о «преступлениях израильского режима»

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии