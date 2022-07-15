Замминистра финансов Моисеев заявил, что Минфин запретил продажу "дочек" зарубежных банков

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу "дочек" иностранных банков в РФ, сообщает ТАСС.