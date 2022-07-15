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Замминистра финансов Моисеев заявил, что Минфин запретил продажу "дочек" зарубежных банков

Замминистра финансов Моисеев заявил, что Минфин запретил продажу "дочек" зарубежных банков

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу "дочек" иностранных банков в РФ, сообщает ТАСС.

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