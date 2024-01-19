Центральное командование ВС США подтвердило удар хуситов по судну Chem Ranger

Поддерживаемые Ираном хуситы запустили 18 января две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Range, который принадлежал США, подтвердило Центральное командование американских Вооруженных сил.
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