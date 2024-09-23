Автомобилист проехал по новой дороге, связавшей улицы Хачатуряна и Дубнинскую

Прежде, чтобы выехать на Дмитровку, нужно было уходить с Алтушки на Нововладыкинский проезд, затем ехать по Гостиничной и Станционным улицам, потом по 3-му Нижнелихоборскому проезду, который пересекается с Дмитровским шоссе.
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