Автомобилист проехал по новой дороге, связавшей улицы Хачатуряна и Дубнинскую

Прежде, чтобы выехать на Дмитровку, нужно было уходить с Алтушки на Нововладыкинский проезд, затем ехать по Гостиничной и Станционным улицам, потом по 3-му Нижнелихоборскому проезду, который пересекается с Дмитровским шоссе.