Прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Няндоме

Ведомство организовало проверку по факту пожара, произошедшего 14 февраля в деревянном доме на Горького, 74Ведомство организовало проверку по факту пожара, произошедшего 14 февраля в деревянном доме на Горького, 74Установлено, что в двухэтажном доме проживало 13 человек.
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