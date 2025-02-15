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Регион 29

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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Няндоме

Ведомство организовало проверку по факту пожара, произошедшего 14 февраля в деревянном доме на Горького, 74Ведомство организовало проверку по факту пожара, произошедшего 14 февраля в деревянном доме на Горького, 74Установлено, что в двухэтажном доме проживало 13 человек.

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