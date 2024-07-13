Александр Беглов: «Очень важно, что у нас есть такие клубы, где настоящие энтузиасты заняты патриотической работой»

Губернатор посетил подростково-молодежный клуб «Непокоренный рубеж» в ходе рабочего объезда Красносельского района Губернатор Александр Беглов посетил подростково-молодежный клуб «Непокоренный рубеж» на улице Тамбасова, д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии