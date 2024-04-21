Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Северском направлении саперы расчистили путь для штурмовых групп

На Северском направлении саперы расчистили путь для штурмовых групп

На Северском направлении зоны специальной операции штурмовые группы Тульских десантников и боевая техника из состава Южной группировки войск продвигаются вперед, улучшая положение по переднему краю.

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