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Уроки Сирии: Асад и Путин. Почему бруталы проигрывают?

Уроки Сирии: Асад и Путин. Почему бруталы проигрывают?

Сирия все. Как бы горько это не было осознавать. Но есть такая максима - какой бы тяжелой не была неудача, но если вы извлекли из нее опыт, то это уже не провал, а следующий шаг в гору.

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Комментарии
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Sergiy Che
Кто те дурында хвост в твой курячий зад присунул?!  😆
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1 час.
лл
лина любимцева
Во перевернул!!!😅
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1 час.
АЖ
Александр Жигилий
Сирия- это начало больших потрясений в мире, России необходимо готовиться к этому серьезно! И мигрантский вопрос, и предательство элиты, и развал идеологии воспитания в стране, и развал общества пропастью нищеты и блеска наворованного, и отсутствие патриотизма у воров грабителей России- в виде богатых- это все детонатор того,что взорвется внутри! Это витает уже в воздухе, СВО просто немного притормозило этот процесс...
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51 мин.

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