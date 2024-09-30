Политолог рассказал о связи между действиями Израиля и выборами в США

Напряженность между нынешней администрацией Белого дома и руководством Израиля будет нарастать, при этом позиция Тель-Авива по эскалации конфликта на Ближнем Востоке помогает республиканцам в предвыборной гонке.
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