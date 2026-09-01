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В Барнауле на рейде по прямотоку поймали пьяного водителя и четырех без прав

В Барнауле на рейде по прямотоку поймали пьяного водителя и четырех без прав

С 29 по 30 августа на центральных магистралях Барнаула сотрудники ДПС проверили 172 транспортных средства, сообщает пресс-центр мэрии.

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