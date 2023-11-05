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«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона

Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава во второй раз подряд стали чемпионами мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе «Тойоты».

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