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Царьград

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«Алроса»: Русские увеличили инвестиции в бриллианты на 39%

«Алроса»: Русские увеличили инвестиции в бриллианты на 39%

Во втором квартале 2026 года русские начали активнее вкладывать средства в инвестиционные бриллианты, отмечает «Алроса».

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