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В Екатеринбурге подростки ограбили несколько вейп-шопов на 700 тыс. рублей

В Екатеринбурге подростки ограбили несколько вейп-шопов на 700 тыс. рублей

В Екатеринбурге банда подростков каждую ночь грабит торговые точки. Об этом пишет Ura.ru. На этой неделе от разбойных нападений больше всего пострадали местные вейп-шопы, а также продуктовый магазин "ЖизньМарт" на улице Войкова.

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