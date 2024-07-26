В Екатеринбурге подростки ограбили несколько вейп-шопов на 700 тыс. рублей

В Екатеринбурге банда подростков каждую ночь грабит торговые точки. Об этом пишет Ura.ru. На этой неделе от разбойных нападений больше всего пострадали местные вейп-шопы, а также продуктовый магазин "ЖизньМарт" на улице Войкова.
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