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Ростех показал роботизированный КамАЗ для тушения пожаров без участия человека

Ростех показал роботизированный КамАЗ для тушения пожаров без участия человека

На Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани впервые была представлена специализированная пожарная машина на шасси КамАЗ, позволяющая ликвидировать возгорания дистанционно — без нахождения спасателей у эпицентра огня.

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