«Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» объединят усилия для оказания помощи участникам и ветеранам СВО

В частности, при проработке законодательных инициатив по поддержке бойцов спецоперации и их семей Вопросы взаимодействия «Единой России» и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.
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