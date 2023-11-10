«Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» объединят усилия для оказания помощи участникам и ветеранам СВО

В частности, при проработке законодательных инициатив по поддержке бойцов спецоперации и их семей Вопросы взаимодействия «Единой России» и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.