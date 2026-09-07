Егор Великогло: ежемесячная активная аудитория Rutube превышает 80 млн человек

Егор Великогло © Из личного архива Rutube перестал быть второй площадкой «на всякий случай» и обогнал YouTube по глубине смотрения контента, рассказал директор по авторскому контенту сервиса Егор Великогло в интервью «Газете.
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