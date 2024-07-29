«Орион» украсили необычные люстры

Об изменениях в Бабушкинском и Лосиноостровском районах рассказал мэр Сергей Собянин Сергей Собянин в своём телеграм-канале рассказал о том, что сделано за последние годы для развития Бабушкинского и Лосиноостровского районов.
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