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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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«Орион» украсили необычные люстры

«Орион» украсили необычные люстры

Об изменениях в Бабушкинском и Лосиноостровском районах рассказал мэр Сергей Собянин Сергей Собянин в своём телеграм-канале рассказал о том, что сделано за последние годы для развития Бабушкинского и Лосиноостровского районов.

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