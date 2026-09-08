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Царьград

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Новая строка в платёжках ЖКХ. За что нас ещё хотят заставить платить?

Новая строка в платёжках ЖКХ. За что нас ещё хотят заставить платить?

В России предложили приравнять зарядные станции для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Если инициативу поддержат, для их установки больше не потребуется решение общего собрания жильцов — зарядки смогут появиться в доме даже без согласия собственников.

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