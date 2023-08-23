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Итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии (Крейг Шапиро)

Журналист Крейг Шапиро сообщает, что на следующей неделе WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию.

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