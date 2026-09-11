Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 получит голографическую заднюю панель

Он выйдет в сентябре iQOO раскрыла дизайн флагманского iQOO 16 в новом цвете Chasing Light. Задняя панель получила голографическое покрытие, созданное с применением заявленной компанией первой в отрасли технологии лазерной голографической визуализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым