iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 получит голографическую заднюю панель

Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 получит голографическую заднюю панель

Он выйдет в сентябре iQOO раскрыла дизайн флагманского iQOO 16 в новом цвете Chasing Light. Задняя панель получила голографическое покрытие, созданное с применением заявленной компанией первой в отрасли технологии лазерной голографической визуализации.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым