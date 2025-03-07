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Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

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Комментарии
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Tania Еременко
США - наши заклятые партнёры - не враги, но и не друзья. И они никогда не будут воевать с Россией - только прокси война, то есть, чужими руками. Укро-шавки для этого самое ТО - продажные шкуры.
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4 час.
Балу -
Трампу: Если враг не сдается - его уничтожают... Зелепукину не хватает мозгов, чтобы остановится... Вывод напрашивается сам собой...
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3 час.
Семен Демин
Отдадим Украину Америке, а Россию среднеазиатским и  закавказским мигрантам. А одной Беларуси ничего не останется, как присоединиться к Польше. Да, дожили, блин!  Вот что значит демократия и толерантность.
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3 час.
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