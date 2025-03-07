Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

Tania Еременко США - наши заклятые партнёры - не враги, но и не друзья. И они никогда не будут воевать с Россией - только прокси война, то есть, чужими руками. Укро-шавки для этого самое ТО - продажные шкуры.

Балу - Трампу: Если враг не сдается - его уничтожают... Зелепукину не хватает мозгов, чтобы остановится... Вывод напрашивается сам собой...