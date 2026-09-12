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Новости Липецка

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Евгений Поленников выиграл золото Спартакиады народов России

Евгений Поленников выиграл золото Спартакиады народов России

Липчанин Евгений Поленников выиграл золото в вольных упражнениях с результатом 13.700 балла, опередив гимнастов из Татарстана и Волгограда.

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