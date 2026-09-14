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Регионы России

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На борту самолёта авиакомпании «Россия» родился мальчик

На борту самолёта авиакомпании «Россия» родился мальчик

Мальчик родился на борту самолёта авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой.

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