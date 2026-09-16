Россия готовит морским портам Украины смертельный сюрприз

Welt: украинским портам угрожают российские морские дроныКристоф Ваннер, корреспондент телеканала Welt, работающий в Киеве, предупредил, что украинским портам может угрожать новое средство поражения — морские дроны российского производства.
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