От укусов клещей в Поморье пострадало уже 664 человека

Два случая с предварительным диагнозом клещевого вирусного энцефалита зафиксировали в КотласеКлещи были обнаружены в различных районах и округах Архангельской области: Вельском (120 случаев), Котласе (87), Устьянском (81), Коряжме (64), Котласском (57), Вилегодском и Коношском (по 40), Красноборском (35), Шенкурском (27), Няндомском (26), Каргопольском (21), Архангельске (13), Верхнетоемском (11), Ленском районе и Плесецком (по 10), Виноградовском округе (7), Приморском (4), Новодвинске и Северодвинске (по 3), Онежском районе и Холмогорском округе (по 2), Мирный (1).