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ТАСС

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"Виртуальная лажа". Памфилова оценила ролик с Канье Уэстом на выборах в ГД

"Виртуальная лажа". Памфилова оценила ролик с Канье Уэстом на выборах в ГД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова показала пример сгенерированного искусственным интеллектом дипфейка о голосовании на избирательном участке, передает корреспондент ТАСС из информационного центра комиссии.

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