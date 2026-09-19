"Виртуальная лажа". Памфилова оценила ролик с Канье Уэстом на выборах в ГД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова показала пример сгенерированного искусственным интеллектом дипфейка о голосовании на избирательном участке, передает корреспондент ТАСС из информационного центра комиссии.
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