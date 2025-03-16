NYT: Трамп пока не давал согласия на масштабную операцию в Йемене

Президент США Дональд Трамп не давал согласия на проведение в Йемене масштабной военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии