Глава Кировской области проинспектировал подшефную территорию в Запорожье

КИРОВ, 27 ноября, ФедералПресс. Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил подшефные поселки Запорожья, где местные школы к старту учебного года при поддержке правительства региона привели в надлежащий вид.
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