В центре Красноярска сдается крупный караоке-бар за 2 миллиона в месяц

В Центре Красноярска, на Урицкого, 94, сдают часть здания в аренду за два миллиона рублей в месяц. Аренда подразумевает готовый бизнес — караоке-бар «Шаляпин», тот самый, у которого в 2022 году расстреляли мужчину.
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