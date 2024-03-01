В центре Красноярска сдается крупный караоке-бар за 2 миллиона в месяц

В Центре Красноярска, на Урицкого, 94, сдают часть здания в аренду за два миллиона рублей в месяц. Аренда подразумевает готовый бизнес — караоке-бар «Шаляпин», тот самый, у которого в 2022 году расстреляли мужчину.