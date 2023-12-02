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Царьград

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Будет ли расширяться мобилизация в России: ответ Минобороны

Будет ли расширяться мобилизация в России: ответ Минобороны

Рассказываем, будет ли расширяться мобилизация в России.В Министерстве обороны России подтвердили, что проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности вооруженных сил страны не предусмотрено.

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