Будет ли расширяться мобилизация в России: ответ Минобороны

Рассказываем, будет ли расширяться мобилизация в России.В Министерстве обороны России подтвердили, что проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности вооруженных сил страны не предусмотрено.
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