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В МГУ вернули историка моды и "релоканта" Васильева

В МГУ вернули историка моды и "релоканта" Васильева

Политика Игоря Таланцева Александр Васильев — историк моды и бывший телеведущий. С 2022 года он критикует действия российской власти и страну.

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Комментарии
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Геннадий Кресов
значит кому то очень нужен этот педик.
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1 час.
Генрих
Да что за хрень творится???
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1 час.
С
Станислава
Глядя на физиономию Садовничего, зажрался дядя, либерпроститутка, Такие как он это пятая колона внутри страны их надо уничтожать, как сорняк под корень.
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26 мин.

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