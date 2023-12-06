Политика Игоря Таланцева Александр Васильев — историк моды и бывший телеведущий. С 2022 года он критикует действия российской власти и страну.
В МГУ вернули историка моды и "релоканта" Васильева
Комментарии
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Геннадий Кресов
значит кому то очень нужен этот педик.
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1 час.
Генрих
Да что за хрень творится???
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1 час.
С
Станислава
Глядя на физиономию Садовничего, зажрался дядя, либерпроститутка, Такие как он это пятая колона внутри страны их надо уничтожать, как сорняк под корень.
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26 мин.
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