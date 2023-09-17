Новая статья Ирины Алкснис.А ведь это признание своего поражения.Речь о фееричном решении Еврокомиссии о запрете ввоза гражданами России на территорию ЕС частных автомобилей, а также возможности изъятия у россиян на границе таких личных вещей, как электронные гаджеты, чемоданы, средства личной гигиены (включая туалетную бумагу), изделия из кожи и меха, ювелирные украшения и так далее.
А ведь это признание своего поражения...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Не ожидала, что в Европе не хватает даже туалетной бумаги, наверное отнятая у наших, идёт только верхам. Но если им не нужны белые русские, стоит подогнать им побольше тёмненьких мигрантов, свои то мужики у них уже на собак перешли.
Ответить
6 час.
Вадим Скоробогатов
обнажившееся нацистское нутро Европы.....ОНО ВСЕГДА БЫЛО ТАКОЕ...ПРОСТО ДО ВРЕМЕНИ БЫЛО В ТИШИ
Ответить
5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЗАБЫЛИ СУКИ ВОВ....ДАВНО ПО ЖОПЕ НЕ ПОЛУЧАЛИ...ОХАМЕЛИ ТВАРИ.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии