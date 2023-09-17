А ведь это признание своего поражения...

Лидия

Не ожидала, что в Европе не хватает даже туалетной бумаги, наверное отнятая у наших, идёт только верхам. Но если им не нужны белые русские, стоит подогнать им побольше тёмненьких мигрантов, свои то мужики у них уже на собак перешли.