Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодняшнее спутниковое фото базы Диего-Гарсия в Индийском океане: на снимке запечатлены как минимум три бомбардировщика B-2, а возможно, и еще четыре.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодняшнее спутниковое фото базы Диего-Гарсия в Индийском океане: на снимке запечатлены как минимум три бомбардировщика B-2, а возможно, и еще четыре.
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