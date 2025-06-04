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ВС РФ: отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" сбежал под натиском дронов из-под Троицкого

ВС РФ: отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" сбежал под натиском дронов из-под Троицкого

Командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов рассказал РИА Новости, что расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" сбежали из-под Троицкого в ДНР под натиском российских дронов.

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