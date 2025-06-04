ВС РФ: отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" сбежал под натиском дронов из-под Троицкого

Командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов рассказал РИА Новости, что расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" сбежали из-под Троицкого в ДНР под натиском российских дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии