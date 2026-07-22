На реках Забайкалья продолжают расти уровни воды

По данным Забгидрометцентра, за сутки уровень воды на ряде рек поднялся более чем на метр. Поймы нескольких рек остаются подтопленными, а на трёх участках зафиксировано превышение отметки неблагоприятного явления.
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