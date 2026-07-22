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На реках Забайкалья продолжают расти уровни воды

На реках Забайкалья продолжают расти уровни воды

По данным Забгидрометцентра, за сутки уровень воды на ряде рек поднялся более чем на метр. Поймы нескольких рек остаются подтопленными, а на трёх участках зафиксировано превышение отметки неблагоприятного явления.

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