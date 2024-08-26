Игрок "Реала" Мбаппе о дебюте на "Сантьяго Бернабеу": это великолепный момент

Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу" против "Вальядолида" (3:0) в матче Ла Лиги, передает пресс-служба команды.
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