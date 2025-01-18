Академик РАН Дедов рассказал Путину о достижениях национального центра эндокринологии

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии стал учреждением мирового уровня. Об этом в субботу, 18 января, рассказал президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.